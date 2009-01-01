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إسرائيل ترفع الطوق "الأمني" عن الضفة وغزة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفع الطوق "الأمني" عن الضفة وغزة



القدس المحتلة / سما /

 رفعت سلطات الاحتلال ، الطوق الأمني الذي فرضته على الأراضي الفلسطينية بسبب الأعياد اليهودية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة عصر يوم الأحد الماضي، بسبب "رأس السنة العبرية".

وأعيد فتح الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، إلى جانب المعابر في قطاع غزة.

وبحسب جدول نشره الجيش الإسرائيلي للاعياد اليهودية والإغلاقات، يتبين أنه سيتم إعادة إغلاق الأراضي الفلسطينية بسبب ما يسمى بـ"عيد الغفران اليهودي"، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً.

كما سيتم إغلاق الأراضي الفلسطينية من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، بسبب عيد العرش اليهودي، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 10 أكتوبر الساعة 23:59.

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