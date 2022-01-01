  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فديو: تعادل مثير يحسم مباراة قطر وتشيلي

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فديو: تعادل مثير يحسم مباراة قطر وتشيلي



الدوحة/سما/

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي المباراة الودية بين المنتخب القطري ونظيره التشيلي (2-2) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات العنابي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.


وسجل للعنابي أكرم عفيف 59 وكابتن المنتخب حسن الهيدوس 67، فيما وقع على هدفي لاروخا ألكسيس سانشيز 37 وأرتورو فيدال 79.

وتصدى مشعل برشم حارس منتخب قطر لركلة جزاء نفذها سانشيز قبل دقائق من نهاية اللقاء 86.


وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر المنتخب القطري حاليا في النمسا، استعدادا لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

 

 
#قطر #تشيلي

الأكثر قراءة اليوم

مقتل فلسطيني في عملية سطو مسلح على متجر بالولايات المتحدة

أسعار صرف العملات

"أبو بريص المصري" يهدد "إسرائيل".. ومصر تعلق

روسيا تعتقل قنصل اليابان لديها بتهمة التجسس (شاهد)

صحيفة فرنسية: الرئيس عباس يفقد سلطته

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

روسيا : أوكرانيا زائلة ونملك حق استخدام الأسلحة النووية

الأخبار الرئيسية

Screenshot_42

إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس.. وتقديرات إسرائيلية باستمرار "الاضطرابات" في الأقصى

166430553531591700

بالفيديو : سرايا القدس- كتيبة جنين تستهدف حاجز إسرائيلي بالرصاص في جبع

مركزية فتح" تعقد اجتماعا الجمعة لبحث هذه الملفات..

اشتية 2.jfif-139a2d7c-c691-40a6-93e6-8cd0de4b1722

اشتية: نحن في مرحلة إصلاح كبرى والتحدي الأكبر هو الاحتلال

مجلس أمناء جامعة بيرزيت.jfif-ec63cabd-6c36-4b76-94a9-2c532720195f

مجلس أمناء جامعة بيرزيت: ملتزمون بـ"اتفاق الكادر" وندعو للحوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية