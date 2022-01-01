فديو: تعادل مثير يحسم مباراة قطر وتشيلي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي المباراة الودية بين المنتخب القطري ونظيره التشيلي (2-2) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات العنابي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



وسجل للعنابي أكرم عفيف 59 وكابتن المنتخب حسن الهيدوس 67، فيما وقع على هدفي لاروخا ألكسيس سانشيز 37 وأرتورو فيدال 79.



وتصدى مشعل برشم حارس منتخب قطر لركلة جزاء نفذها سانشيز قبل دقائق من نهاية اللقاء 86.



وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر المنتخب القطري حاليا في النمسا، استعدادا لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.



