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سوسن بدر: بدأت من الصفر وسعيدة بوجه الشبه مع نفرتيتي (شاهد)

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوسن بدر: بدأت من الصفر وسعيدة بوجه الشبه مع نفرتيتي (شاهد)



وكالات / سما /

حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة عن حياتها الخاصة قائلة: "أنا شخصية بسيطة بشكل كبير في حياتي الشخصية، وقدمت نماذج كثيره للمراة منها القوية والضعيفة والمتمردة والطيبة ، واكتشفت ان بعض منها بداخلي".

وأضافت سوسن بدر خلال الجزء الأول من لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، فخورة بجميع أعمالي في مشواري الفني، أنا امرأة مصرية مكافحة بدأت من الصفر، راضية وفخورة بمشواري الفني سواء كان في خطأ أو في عقبات واعتراضات ونجاحات والتزامات، سعيدة بحياتي العملية".

وأشارت سوسن بدر إلى انها ليس لها علاقة صلة أو قرابة من بعيد لجذور عائلة تمتد للملكة نفرتيتي، و انها سعيدة بتشبيه ملامحها بأصول فراعنة، وان اهل والدتها من بلد اسمها ابنوب الحمام بمحافظة اسيوط، وأهل والدها جزء منهم في كومبو و جزء في أسوان ومتشعبين في الصعيد وأنا سعيدة جدا ان هذه اصولى".

وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" والذى عرض الشهور الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.

#سوسن بدر #نفرتيتي

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