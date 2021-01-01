شاب أمريكي يستيقظ من النوم بدون شعرة واحدة في جسده

وكالات / سما /

مرض غريب أصيب به شاب أمريكي، لم يستطع العلماء تفسير سببه حتى الآن، يرجع إلى تفاجأ الشاب بأنه استيقظ من النوم بدون شعر نهائيا في جسده بالكامل.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، قال الشاب الأمريكي "تومي" مشكلة مرضه الذي يعاني منه على مدار العشرة أشهر الماضية، وقال أنه تفاجأ بإصابته بالصلع بالكامل.

وتابع تومي صاحب الـ 30 عاما، أنه يعيش في لندن ومصابا بأقصى درجات مرض الثعلبة ، وهو مرض يتسبب في فقدان الشعر بشكل كامل أو شبه كامل في فروة الرأس والوجه وبقية الجسم.

ومن المعروف عن مرض الثعلبة مرض يهاجم فيه الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ ، مما يتسبب في تساقط الشعر.

لا يوجد علاج لهذا المرض ، ولكن هناك علاجات قد تشجع على إعادة النمو، وبالطبع سمع الكثير من الناس عن داء الثعلبة من خلال مشاهير يعانون من هذه الحالة مثل جيل بورتر أو مات لوكاس، لكن لا يعرف معظم الأشخاص معاناة الذين يعانون من هذا المرض.

ترجع البداية إلى بداية نوفمبر 2021 ، ويقول: “لاحظت وجود كمية كبيرة من الشعر في يدي. شعرت بالصدمة والارتباك الشديد. اتصلت بأمي وشرحت لي ما كان يحدث”.

وتابع: "بدون تفكير ثانٍ ، افترض كلانا أنه كان هذا الشامبو الجديد الذي استخدمته في ذلك اليوم ، مما أدى إلى سقوط شعري".

بالفعل توقف عن استخدامه على الفور، لكن شعره ظل يتساقط بقوة حتى لو لم يستحم، وأضاف: “من الواضح أنه لم يكن الشامبو وكلما قرأت المزيد عن العديد من حالات تساقط الشعر كلما أصبحت أكثر توتراً. ذهبت إلى الطبيب العام وأخبروني أنه صلع مناعي”.

أصيب الشاب بالصدمة، خاصة أنه كان يحب شعره، ذو اللون البني وهو فاتح وقصير ، ويستكمل: "كنت أستيقظ مع ملاءات سريري مغطاة بالشعر ، وانسداد مصرف الدش ، وبدا وكأنني أقص شعري كل بضعة أيام. كان الأمر مخيفا".