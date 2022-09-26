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الاحتلال يحذر جنوده من استدراجهم إلى كمائن المقاومة في الضفة

الإثنين 26 سبتمبر 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحذر جنوده من استدراجهم إلى كمائن المقاومة في الضفة



القدس المحتلة/سما/

 حذّر مسؤولون في أجهزة أمن الاحتلال، من إقدام مقاومين فلسطينيين على استدراج جنود الاحتلال، عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار لدفع الجيش الإسرائيلي إلى ملاحقتهم، إلى حيث نصبوا كمينا لقوات الاحتلال.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا"، مساء الإثنين، وأشار إلى أن الاحتلال طالب من قواته، بما في ذلك مسؤولو الأجهزة الاستخبارية والقوات المنتشرة في أنحاء الضفة وأجهزة المراقبة، بـ"توخي اليقظة والحذر في مواجهة هذا النوع من السيناريو".

وبدأت الأعياد اليهودية بعشية رأس السنة العبرية (روش هاشناه)، مساء أمس، الأحد، وتنتهي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعيد "سمحات هتوراة" الذي يعقب "عيد العرش" اليهودي. وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلالها، إغلاقا محكما على الضفة الغربية المحتلة والمعابر البرية لقطاع غزة.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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