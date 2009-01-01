إعلام إسرائيلي يعلق على وفاة القرضاوي

القدس المحتلة/سما/

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، على وفاة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.



وقالت صحيفة معاريف العبرية: كان القرضاوي من أشد المؤيدين للعمليات الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية، زاعمًا أن هذا تعبير مشروع عن المقاومة، وأن إسرائيل "مجتمع عسكري" جميعه جنود.

وأضافت الصحيفة:" إلى جانب ذلك نشر فتوى تبيح بمهاجمة اليهود في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنه لا يوجد فرق جوهري بين اليهودية والصهيونية.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت: "توفي اليوم (الاثنين) الشيخ يوسف القرضاوي ، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام المسلم الأكثر نفوذاً في العالم ، عن عمر يناهز 96 عاماً، كان معروفًا بتأييده لحماس والعمليات ضدالإسرائيليين من جهة - والمواقف المعتدلة نسبيًا تجاه الغرب من جهة أخرى.

وأضافت الصحيفة :"في عام 2009 ، خلال عملية "الرصاص المصبوب" ، تم بث خطبة للقرضاوي وادعى أن الهولوكوست كان عقاب الله لليهود.