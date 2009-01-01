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إعلام إسرائيلي يعلق على وفاة القرضاوي

الإثنين 26 سبتمبر 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يعلق على وفاة القرضاوي



القدس المحتلة/سما/

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، على وفاة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.


وقالت صحيفة معاريف العبرية: كان القرضاوي من أشد المؤيدين للعمليات الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية، زاعمًا أن هذا تعبير مشروع عن المقاومة، وأن إسرائيل "مجتمع عسكري" جميعه جنود.

وأضافت الصحيفة:" إلى جانب ذلك نشر فتوى تبيح بمهاجمة اليهود في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنه لا يوجد فرق جوهري بين اليهودية والصهيونية.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت: "توفي اليوم (الاثنين) الشيخ  يوسف القرضاوي ، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام المسلم الأكثر نفوذاً في العالم ، عن عمر يناهز 96 عاماً، كان معروفًا بتأييده لحماس والعمليات ضدالإسرائيليين من جهة - والمواقف المعتدلة نسبيًا تجاه الغرب من جهة أخرى.

وأضافت الصحيفة :"في عام 2009 ، خلال عملية "الرصاص المصبوب" ، تم بث خطبة  للقرضاوي وادعى أن الهولوكوست كان عقاب الله لليهود.

#يوسف القرضاوي #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #حماس

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