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بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

الإثنين 26 سبتمبر 2022 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وافادت مصادر محلية بأن مجموعات المستوطنين بدأت باقتحمام الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال، التي اعتدت على المرابطين والمصلين ومنعتهم من اداء صلاة الضحى.

ولفتت المصادر ان المستوطنين ارتدوا اللباس الكهنوتي خلال اقتحامهم الأقصى.

واكدت المصادر ان الشبان تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوها بالمفرقعات النارية في المسجد الأقصى.

وأقدمت شرطة الاحتلال بالاعتداء عدة مرات على المرابطين والمرابطات، حيث اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه من داخل ساحات المسجد.


واعتلت تلك القوات أسطح بعض المصليات خاصة المطلة على المصلى القبلي الذي يتواجد بداخله مجموعة كبيرة من الشبان.

وشددت قوات الاحتلال من قيودها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى ومنعت الاهالي من الوصول للمسجد الاقصى وأداء صلاة الفجر.

وسبق ذلك أن منعت شرطة الاحتلال، المصلين ما دون 40 عامًا من أداء صلاة الفجر، وقمعت بعض التجمعات للشبان الذين حاولوا الوصول للأقصى.

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