رئيس "الشاباك" يوجه رسالة إلى السنوار..

القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، من مواصلة التحريض على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية، والتي تشهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

ووجه رئيس الشاباك رسالة إلى رئيس حماس بغزة يحيى السنوار قائلا:" : يجب على أن تدرس خطواتك بدقة وأن تختار بين ترميم غزة وبين المقاومة".

وأضاف رونين وفق ما نقل نير دفوري المراسل العسكري للقناة 12 العبرية:" لن نسمح بأن يواصل التحريض على العمليات وفي المقابل تحسين وضع السكان في غزة".

وتابع:" في حال عدم توقف حماس عن التحريض في الضفة لتنفيذ عمليات فلربما تبدأ إسرائيل بالعمل في غزة أيضاً".

تأتي تلك الرسائل في ظل تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، والتوقعات بتفجر الأوضاع عشية الأعياد اليهودية ردا على اقتحامات المسجد الأقصى.