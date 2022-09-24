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أرقام أولية

الخارجية تعلن عدد الضحايا الفلسطينيين على متن قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا

السبت 24 سبتمبر 2022 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن عدد الضحايا الفلسطينيين على متن قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا



رام الله/سما/

 قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير احمد الديك، إن 25 فلسطينيا من أبناء شعبنا في لبنان، كانوا على متن المركب، الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.

وأوضح السفير الديك، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن من بين الـ25 فلسطينا، لقي 6 مصرعهم، فيما عثر على ثلاثة ناجين وهم بصحة جيدة، ولا يزال 16 آخرين في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن هذه الأرقام  أولية، لصعوبة التعرف على الجثث، وقد يتطلب الأمر أجراء فحص DNA.

وقال: بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تقوم الوزارة بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالغرقى والمفقودين، وإن سفارتنا لدى لبنان تقدم كل عون مستطاع وتقف الى جانب ذوي الشهداء،.

واعتبر السفير الديك شهداء مراكب المهاجرين من ابناء شعبنا، ضحايا الاحتلال ونكباته المتواصلة ضد شعبنا، مجددا تحذيره من مخاطر التعامل مع قراصنة البحار.

سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، كانت قد شكلت غرفة عمليات بالشراكة مع السلطات اللبنانية المختصة والهيئات الفلسطينية بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتنسيق بين سفيري فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وسوريا سمير الرفاعي، لمتابعة حادثة غرق المركب على مدار الساعة.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت عن غرق مركب قبالة سواحل طرطوس السورية، وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم مصرعهم، حتى الآن.

#الخارجية الفلسطينية #سوريا #الفلسطيينين

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