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باكستان توضح صحة التقارير حول زيارة وفد رسمي لها بزيارة إسرائيل

السبت 24 سبتمبر 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان توضح صحة التقارير حول زيارة وفد رسمي لها بزيارة إسرائيل



إسلام آباد / سما /

نفت وزارة الخارجية الباكستانية صحة تقارير حول زيارة أي وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، مضيفة أن موقف البلاد من القضية الفلسطينية لم يتغير.

قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، ردا على استفسارات وسائل الإعلام، إن الزيارة المذكورة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية، لا يوجد مقرها في باكستان، حسبما ذكرت صحيفة "نيوز إنترناشيونال".

وبحسب الخارجية، فإن موقف باكستان من القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه. وقال البيان: "لا يوجد تغيير على الإطلاق في سياستنا التي يوجد بشأنها إجماع وطني كامل".

وأضاف البيان إن "باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وشدد على أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، أمر حتمي من أجل سلام دائم في المنطقة".

والأربعاء الماضي، التقى وفد باكستاني، ضم وزيرا سابقا، بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

ولا تقيم باكستان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ونفت إسلام آباد في أكثر من مناسبة إمكانية تحقيق ذلك إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#باكستان #إسرائيل #القضية الفلسطينية

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