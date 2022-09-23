  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطارد من كتائب الأقصى في نابلس

السبت 24 سبتمبر 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطارد من كتائب الأقصى في نابلس



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، واعتقلت شابين بعد الاشتباك معهم.

وأفاد شهود عيان، أن الاحتلال اعتقل الشابين حسام أبو زيتون وبراء حشاش بعد الإشتباك معهم، مبيناً أنّ عملية الاقتحام استهدفت المطارد في كتائب شهداء الاقصى "محمد أبو دراع" المعروف بلقب "الزنكلوني"، وفشلت باعتقاله.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطه بعد فشلها في اعتقال المطارد باتجاه حاجز بيت فوريك.

وأفاد موقع "حدشوت بتاخون سدي" الإسرائيلي، أنّه "حدث تبادل لإطلاق النار، بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال  خلال نشاط عسكري في مخيم بلاطة، وانتهى النشاط قبل ساعة دون اعتقال المطارد المطلوب  وغادرت القوات المكان".

 

 

#جيش الاحتلال #الاحتلال #كتائب الأقصى #نابلس #مخيم بلاطة #كتائب شهداء الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

الرجوب: لا أساس لإنجاح المصالحة وفتح ليست قدر للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس: سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

غزة: وفاة قسامي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

_100274000__100270117_posters3-2

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

غانتس "يتهرب" من الإجابة على سؤال حول تأييده إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال يستعد لتوسيع عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية

photo_2022-09-23_17-55-30

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

الرجوب: لا أساس لإنجاح المصالحة وفتح ليست قدر للشعب الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية