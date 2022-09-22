إزالة 55 بطارية من أمعاء ومعدة امرأة في أيرلندا

وكالات / سما /

قام الأطباء في أيرلندا مؤخرًا بإزالة أكثر من 50 بطارية من أمعاء ومعدة امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا بعد أن ابتلعتها في حالة واضحة من إيذاء النفس المتعمد.



نقلاً عن تقرير نُشر في المجلة الطبية الأيرلندية، ذكرت هاف بوست أن المرأة عولجت في مستشفى جامعة سانت فنسنت في دبلن بعد تناول "عدد غير معروف" من البطاريات الأسطوانية. حيث كشفت الأشعة السينية التي أجرتها عن أجسام غريبة في جسدها، لكن الأطباء قالوا إنه لحسن الحظ لا يبدو أن أيًا منها يعيق عمل الجهاز الهضمي ولم تظهر أي علامات تدل على تلف بنيوي في البطاريات.



في البداية، انتظر الأطباء أن تخرج المرأة البطاريات من جسدها بشكل طبيعي. على مدار أسبوع، تمكنت المريضة من إخراج خمس بطاريات ومع ذلك، أظهرت الأشعة السينية التي تم التقاطها خلال الأسابيع الثلاثة التالية أن معظم البطاريات لا تزال عالقة بالداخل وبدأت المرأة أيضًا تعاني من آلام في البطن.



وأوضح الأطباء أنه بسبب وزن البطاريات، انتهى الأمر بالمعدة المنتفخة معلقة فوق عظم العانة. ثم قطع الفريق ثقبًا صغيرًا في المعدة وأزال 46 بطارية.



وفقًا لـ Science Alert، تم سحب البطاريات الأربع المتبقية، العالقة في القولون وفي المستقيم وإزالتها من خلال فتحة الشرج. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للبطاريات المبتلعة إلى 55. ثم أكد المسح الأخير بالأشعة السينية أن الجهاز الهضمي للمرأة كان رسميًا خاليًا من البطاريات واستمرت في التعافي.



قال الأطباء "على حد علمنا، تمثل هذه الحالة أكبر عدد تم الإبلاغ عنه من البطاريات التي تم ابتلاعها من قبل شخص". وأضافوا "إن الابتلاع المتعمد لعدة بطاريات كبيرة الحجم من نوع AA كشكل من أشكال إيذاء النفس المتعمد هو عرض غير عادي".



وأشار الفريق أيضا إلى أن الفعل يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، بما في ذلك "إصابة الغشاء المخاطي وانثقاب وانسداد". صرح الأطباء بأنه "لا ينبغي التقليل من قدرة البطاريات الأسطوانية على إحداث حالات طوارئ جراحية حادة".