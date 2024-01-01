بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

رام الله / سما /

ارتفع الدولار صباح اليوم (الخميس) بنحو 0.1٪ أكثر مقابل اليورو ووسع فجوته أمام العملة الأوروبية التي يتداول بها حوالي 0.98 دولار .

كما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الشيكل بنسبة 0.4٪ إضافية (بعد أن قفزت بنسبة 0.73٪ أمس) - ويتم تداولها حول 3.47 شيكل ف اسرائيل وفلسطين.

كذلك ضعف اليورو أيضًا مقابل الشيكل بنحو 0.45٪ وتداول حول 3.42 شيكل في بورصة اسرائيل.

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في عقدين أمام نظرائه الرئيسيين، يوم الخميس، مدفوعا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة وتعبئة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مزيدا من القوات للحرب في أوكرانيا.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تظهر أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند 4.6 في المئة في العام المقبل دون أي تخفيضات حتى عام 2024 بعد أن أعلن، الأربعاء، رفع معدل الفائدة 0.75 في المئة، للمرة الثالثة، لمواجهة التضخم في البلاد.

ونقلت رويترز عن شينيتشيرو كادوتا، كبير استراتيجيي "فوركس" في باركليز بطوكيو قوله: "ساهمت كل من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والعناوين الرئيسية الروسية في قوة الدولار، والتي كانت حادة بشكل خاص مقابل اليورو والعملات الأوروبية الأخرى".



وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9807 دولار، قبل أن يتداول منخفضا بنسبة 0.23 في المئة يوم الأربعاء عند 0.9812 دولار.





يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون 4.4٪. ويقدر أعضاء اللجنة النقدية أنه لن يكون هناك تخفيض في سعر الفائدة حتى عام 2024 ، لكن الذروة ستكون عند سعر فائدة يبلغ 4.6٪.

وفي فلسطين سجل الدولار ارتفاعا مقابل الشيكل ويصرف بحوالي 3.47 . واليورو يصرف 3.40 .والدينار 4.90