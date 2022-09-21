ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين

القدس المحتلة/سما/

عقب وزراء إسرائيليون، وأحزاب سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على نية رئيس الوزراء يائير لبيد دعم حل الدولتين في خطابه غدًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأجمعت ردود الفعل الإسرائيلية على سخطها واستيائها، معتبرين أنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل.



وقال وزير العدل الاسرائيلي جدعون ساعر : "إقامة دولة فلسطينية ستعرض أمن إسرائيل للخطر - غالبية شعب إسرائيل وممثليهم لن يسمحوا بحدوث ذلك".

وبدورها هاجمت وزيرة الداخلية الاسرائيلية ايليت شاكيد لبيد قائلة "رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لا يملك شرعية عامة لربط إسرائيل بتصريحات من شأنها إلحاق الضرر بالدولة، ولبيد يمثل نفسه فقط في هذا البيان وليس الحكومة - إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا على أمن إسرائيل".

من جانبه قال حزب الليكود عبر تويتر:"بعد أن شكل لابيد أول حكومة إسرائيلية-فلسطينية، يريد الآن إقامة دولة فلسطينية على حدود كفار سابا ونتانيا ومطار بن غوريون وتسليم الأراضي لأعدائنا،

وأضاف:" على مدار سنوات تمكن نتنياهو من إخراج القضية الفلسطينية من الأجندة العالمية، بينما أعاد لابيد أبو مازن إلى الواجهة في أقل من عام".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت "لا معنى لإعادة إغراق فكرة الدولة الفلسطينية - لا توجد إمكانية لتحرك سياسي مع الفلسطينيين".

يتبع...