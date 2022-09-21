  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تأجيل محاكمة الشرطي الإسرائيلي قاتل الشهيد الحلاق

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل محاكمة الشرطي الإسرائيلي قاتل الشهيد الحلاق



القدس المحتلة/سما/

 أجلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، محاكمة الشرطي الاحتلالي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للمرة الثالثة على التوالي.

وأفاد المحامي خالد زبارقة الموكل بالدفاع من قبل عائلة الحلاق في تصريح صحفي، بأن محكمة الاحتلال أجلت النظر في محاكمة قاتل الشهيد الحلاق الى كانون الثاني وشباط من العام المقبل بحجة تحديد جلسات للاستماع إلى شهود القضية.

وأشارت مصادر محلية  إلى أن عشرات المستوطنين اعتدوا على وقفة تضامنية شارك فيها نشطاء مقدسيون وإسرائيليون للمطالبة بمحاكمة عادلة لقاتل الشاب الحلاق.

وقالت إن مستوطنين هاجموا الوقفة ومنعوا المشاركين فيها من رفع لافتات تطالب بمحاكمة عادلة للقاتل، أمام أعين شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا إلا لاعتقال الناشط المقدسي هيثم خويص.

وكان مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، أعلن عن دعمه للشرطي الذي قتل الشهيد المقدسي إياد الحلاق.

وأوضحت مصادر عبرية أنه خلال مناقشة جرت بشأن القضية، أوضح شبتاي أن أفراد وضباط الشرطة هم عناصر لدى شرطة الاحتلال، وكونه المسؤول عنهم، فسيقدم لهم الحماية الكافية لهم وأفعالهم.

وقدم شبتاي خطاب دعم للشرطي عبر محاميه بهدف عرضه على المحكمة، وقال فيه: "عندما يكون ضابط الشرطة على حق وهناك سبب للدفاع عنه، سأدافع عنه بجسدي".

وكانت دائرة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال "ماحاش" قدمت الشرطي الذي قتل الشاب إياد الحلاق للمحاكمة بتهمة مخففة جدًا، بينما سيتم إغلاق الملف ضد الضابط المسؤول عن الجندي بحجة عدم وجود شبهات ضده.

وقدمت نيابة الاحتلال في 27 شباط 2022 إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه "بشكل متهور".

يذكر أن إياد الحلاق (32 عاما) ارتقى شهيدا في 30 أيار 2020 برصاص شرطي حينما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية.

#اياد الحلاق

الأكثر قراءة اليوم

نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها

رصد إقلاع لطائرة يوم القيامة :. هذا ما تفعله هذه الطائرة ..

استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل

الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

مقتل امرأة طعنا في أبو سنان واعتقال نجلها

الطيراوي يصدر بياناً حول أحداث نابلس المؤسفة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-21_15-16-47

كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

هل ستؤثر عملية "حولون" على إصدار تصاريح دخول الفلسطينيين إلى "إسرائيل" ؟

090522-putin-discours-m

روسيا والتعبئة العسكرية من قوات الاحتياط.. يأس أم سيناريو الأرض المحروقة؟

photo_2022-09-21_13-20-08

غزة: معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ40

2015_10_9_23_19_22_764

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: جملة أسباب خلف "الفوضى الفلسطينية".. وتوصيات لوقف الانفجار الأخطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية