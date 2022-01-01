نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها

نابلس/سما/

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، فجر يوم الأربعاء، عن إنهاء كافة الخلافات وحالة التوتر التي شهِدتها مدينة نابلس، على خلفية الاشتباكات بين مواطنين والأجهزة الأمنية.

وقالت اللجنة في تصريحٍ مقتضب "إنَّه بعد انتهاء اجتماع مُطول داخل البلدة القديمة في نابلس، تم الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات، وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها المدينة".



وأشارت إلى أنّه تم التوافق أيضاً على متابعة ملف اعتقال مصعب اشتية والتعهد بعدم ملاحقة أيّ من المطلوبين داخل البلدة القديمة، مُوضحةً أنَّ طواقم البلدية ستُجري أعمال تنظيف وسط المدينة تمهيداً لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.

نقاط الاتفاق والمطالب:

١- التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة المؤسف.

٢- العمل على إنهاء ملف الأخ مصعب اشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.

٣- اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلى في حالة الخروج عن القانون.

٤- الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة.

٥- عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن.



وكانت مدينة نابلس قد شهِدت مساء الثلاثاء، أحداثاً مؤسفة تخللها مواجهات عنيفة بين مجموعة من المواطنين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما أدى لوفاة مواطن وإصابة عدد آخر بجراحٍ مختلفة.