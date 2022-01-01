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الاحتلال يواصل احتجاز خمسة رعاة في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل احتجاز خمسة رعاة في الأغوار الشمالية



الأغوار/سما/

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر اليوم الثلاثاء، احتجاز خمسة رعاة فلسطينيين، من الميتة، والبرج، أثناء رعيهم مواشيهم في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال تواصل احتجاز كلا من: محمد نايف محمد  فقير، ونايف محمد فقير، وخالد علي سلامة فقير ، وسعد علي سلامة فقير، ومحمد علي سلامة فقير.

كان المستوطنون أحضروا قوات الاحتلال، بعد مطاردتهم لرعاة الماشية أثناء رعيهم مواشيهم في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية، والتي احتجزتهم حتى هذه اللحظة.

#الاحتلال #الاغوار الشمالية

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