الفيلم الفلسطيني A Gaza Weekend يفوز بجائزة الفيبريسي بمهرجان Toronto

رام الله / سما /

كشف مهرجان Toronto السينمائي عن جوائز المهرجان، حيث نال جائزة اختيار الجمهور فيلم المخرج الكبير ستيفن سبيلبيرج، وهو بعنوان Fabelmans من مهرجان Toronto، فيما فاز Black Ice بجائزة الفيلم الوثائقي، أما أفضل فيلم قصير فكان من نصيب Snow in September.

وحصد فيلم Simo على جائزة أفضل فيلم كندي قصير، بينما حصد فيلم A Gaza Weekend للمخرج باسل خليل على جائزة الفيبريسي.

فيلم A Gaza Weekend فيلم فلسطيني يدور حول، وليد الذي يمتلك متجرا غير مرخص لبيع أقراص الـ"دي في دي" في غزّة، ويخسر في صفقة فاشلة مجوهرات زوجته وفي هذه الأثناء ينتشر وباء فيروسي بالأراضي المحتلة ويجبر الأسرة الدولية على فرض حجر صحي وعزلها عن العالم براً وبحراً وجواً، فقرّر وليد أن يقوم بعمل يدر عليه المال بسرعة وذلك من خلال مساعدة عائلة على التسلل إلى غزة لمغادرة البلاد من الميناء على متن قارب، وتبدأ المشاكل حين يتأخر القارب بالوصول ويُجبر وليد على إيواء العائلة في الطابق السفلي من بيته المكتظ.

وفى سياق متصل اعترف النجم إيدي ريدماين الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل بأن جميع أدواره لم تصل إلى مستوى عال، وذلك أثناء وجوده في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للترويج لفيلم The Good Nurse.