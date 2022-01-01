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الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة

الإثنين 19 سبتمبر 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

عم الإضراب الشامل مدارس القدس صباح اليوم الاثنين، تلبية للدعوة التي أطلقتها الفعاليات المقدسية رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج على المدارس  في القدس.

وقالت مصادر محلية ان هناك نسبة عالية من الالتزام في الإضراب الذي عم المدينة.

وأقدم ملثمون الليلة الماضية على وضع ملصقات تؤكد على الإضراب الشامل وإغلاق كافة المدارس كخطوة احتجاجية على محاولات وزارة المعارف الإسرائيلية، وبلدية القدس التابعة للاحتلال، في فرض المنهاج المزيف على الطلبة الفلسطينيين.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، بالتوافق مع أولياء الأمور، أعلنت أمس عن خطوة الإضراب الشامل، مؤكدين على تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت، بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس عل اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني.

ودعت الحكومة الفلسطينية لتوفير البدائل الحقيقية، وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المنهاج الفلسطيني.

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