فيديو.. السيتي ينتزع الصدارة مؤقتاً بفوزه على وولفرهامبتون

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “مولينيو، ضمن إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتزع مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج بهذا الانتصار لكن بشكل مؤقت، لحين النظر لما ستسفر عنه مباراة آرسنال الوصيف ضد برينتفورد التي ستقام يوم غد الأحد.

وتمكن مانشستر سيتي من افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة الأولى من عمر اللقاء عن طريق المهاجم الإنجليزي جاك جريليتش، وهو الهدف الذي أراح رجال المدرب بيب جوارديولا طوال المباراة.

وعزز المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 16، عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ليواصل اللاعب تألقه الملفت في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما زاد الحكم مهمة وولفرهامبتون صعوبة بعد أن طرد ناثان كولينز عند الدقيقة 41 بسبب تدخله العنيف على جريليتش.

انخفض رتم مانشستر سيتي قليلاً في الشوط الثاني، لكن هذا لم يمنعه من تسجيل الهدف الثالث الذي حمل توقيع فيل فودين، بصناعة مميزة من زميله كيفين دي بروين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 17، ليصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف حالياً. بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة السادسة وظل في المركز 15.