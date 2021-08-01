  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. السيتي ينتزع الصدارة مؤقتاً بفوزه على وولفرهامبتون

الأحد 18 سبتمبر 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السيتي ينتزع الصدارة مؤقتاً بفوزه على وولفرهامبتون



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “مولينيو، ضمن إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتزع مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج بهذا الانتصار لكن بشكل مؤقت، لحين النظر لما ستسفر عنه مباراة آرسنال الوصيف ضد برينتفورد التي ستقام يوم غد الأحد.

وتمكن مانشستر سيتي من افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة الأولى من عمر اللقاء عن طريق المهاجم الإنجليزي جاك جريليتش، وهو الهدف الذي أراح رجال المدرب بيب جوارديولا طوال المباراة.

وعزز المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 16، عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ليواصل اللاعب تألقه الملفت في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما زاد الحكم مهمة وولفرهامبتون صعوبة بعد أن طرد ناثان كولينز عند الدقيقة 41 بسبب تدخله العنيف على جريليتش.

انخفض رتم مانشستر سيتي قليلاً في الشوط الثاني، لكن هذا لم يمنعه من تسجيل الهدف الثالث الذي حمل توقيع فيل فودين، بصناعة مميزة من زميله كيفين دي بروين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 17، ليصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف حالياً. بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة السادسة وظل في المركز 15.

#مانشستر سيتي #وولفرهامبتون #الدوري الإنجليزي #البريميرليج

الأكثر قراءة اليوم

التقاعد المبكر.. خبراء اقتصاديون: قطع الشعرة الأخيرة للسلطة الفلسطينية مع غزة

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

صور: مزارع في غزة يكتشف بالصدفة لوحة فسيفساء نادرة

فيديو: أب سوري يلقي جثة ابنه بالبحر بعد وفاته عطشاً أثناء محاولة الوصول لأوروبا

إحباط إسرائيلي من النتائج الفاشلة لزيارتي لابيد لبرلين وباريس.. وجدهم خائفين!

البابا: الغرب أعظم مقبرة للبشرية وليس مثالا يحتذى به

الأخبار الرئيسية

HFMbc

أصيب خلالها مستوطن.. الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب حوارة

20220918084643

تشيلي تتراجع عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل

0YQJY

صور : السياحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الكشف الأثري شرق البريج

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

2021-08-01_11-25-07_799586-730x438

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية