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وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

السبت 17 سبتمبر 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة



الداخل المحتل/سما/

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة احتجاجا على إزالة النصب التذكاري للشهداء في مقبرة اللجون المهجرة، الذين استشهدوا خلال الاحتلال الإنجليزي وبداية الاحتلال الإسرائيلي بين الأعوام 1917 وحتى 1948.


ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت على مفرق اللجون المهجرة، لافتات منددة بإزالة النصب التذكاري من المقبرة الإسلامية، وكتب على بعض منها "لا يمكنكم إبعادنا عن أرضنا ووطننا"، "لا يضيع حق وراؤه مطالب"، "وحدتنا الوطنية أقوى من بطشكم"، "أعيدوا النصب التذكاري إلى مكانه".


وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من لجنة تخليد شهداء اللجون المهجرة، التي عملت على تخليد الشهداء ووضع النصب التذكاري في البلدة المهجرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

#اللجون المهجرة
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