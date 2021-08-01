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غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها

السبت 17 سبتمبر 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها



غزة/سما/

أعلنت مصادر عائلية، اليوم السبت، عن استشهاد المواطنة أمينة علي غالية، شقيقة المواطنة هدى غالية التي استهدف الاحتلال عائلتها على شاطئ بحر بيت لاهيا عام 2006م.

وأفادت المصادر بأن المواطنة أمينة استشهدت، الجمعة، متأثرة بإصابتها، أثناء تلقيها العلاج في  جمهورية مصر العربية.

ويوم الجمعة التاسع من يونيو/تموز 2006، وعلى شاطئ بحر بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، أفاقت الطفلة هدى، على مقتل والدها وخمسة من أشقائها، بقذيفةٍ من بارجة إسرائيلية، استهدفتهم في أثناء استجمامهم على الشاطئ، ليكون البحر شاهداً على رحلةٍ كُتب لها أن تُحال إلى مجزرة. مصور تلفزيوني فلسطيني وثّق تفاصيل المجزرة، إذ التقطت عدسته الطفلة هدى "آنذاك"، وهي تبحث عن والدها وأشقائها، قبل أن تجدهم مضرجين بدمائهم على رمال الشاطئ؛ لتبدأ بالصراخ والنحيب.

وأثارت مشاهد المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد العائلة المسالمة، سخطا كبيرا على مستوى العالم.

#هدى غالية #أمينة علي غالية

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