حماس: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان المتكرر

غزة / سما /

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بشدة القصف الإسرائيلي، على سوريا، الذي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدّى لاستشهاد خمسة جنود من الجيش السوري.



وقالت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "قصف الاحتلال على سوريا، هو امتداد للعدوان الصهيوني على كل المنطقة".



وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان المتكرر.



وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت أول أمس الخميس، على مضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة.



وقالت الحركة، إننا "نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".



وأضافت:"نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

