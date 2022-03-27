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هآرتس تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.. وأخرى بعيدة المنال

الجمعة 16 سبتمبر 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.. وأخرى بعيدة المنال



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.


وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النقاشات الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع مع كل من إندونيسيا والصومال وموريتانيا خلال العامين المقبلين.


ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي ـ لم تسمه ـ بمناسبة مرور عامين كاملين على توقيع اتفاق "إبراهام" مع كل من البحرين والإمارات، وبعدهما السودان والمغرب، أن المباحثات الداخلية في إسرائيل ترجح توقيع اتفاقات سلام مع الدول الثلاث، موريتانيا والصومال وإندونيسيا.

ولفت المصدر الى إن إمكانية انضمام السعودية وقطر إلى اتفاقيات أبراهام وفتح علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قد يكون بعيد المنال، والطريق لذلك ستكون طويلة.

وقال: "إن الاختراق في العلاقات مع دول الخليج سيفتح الطريق لتعزيز تسوية مع السلطة الفلسطينية، وستوفر اتفاقيات أبراهام مقاربة أكثر إيجابية تجاه الصراع مما كانت عليه من قبل.

وبين المصدر ، أنه كثيرًا ما يتم تداول السؤال الكبير في الغرف المغلقة عن متى ستقبل هذه الدول الأكثر أهمية من غيرها، بدفء العلاقات مع إسرائيل.


وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تريد التركيز على تقوية العلاقات وتعزيزها مع الدول التي سبق التوقيع معها على اتفاق سلام، خاصة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، رغم الظروف السياسية التي تمر بها الأخيرة، لكن تل أبيب تحاول توطيد العلاقات معها أكثر من ذي قبل.


ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020، وقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام أو التطبيع مع إسرائيل، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتلاهما السودان والمغرب في العام نفسه.
 

#التطبيع #اسرائيل

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