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تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم

الخميس 15 سبتمبر 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم



جنين / سما /

 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد أحمد عابد عملية "حاجز الجلمة" والتي أكد فيها أن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية ولا تنظيمية وإنما قضية عقائدية دينية، داعياً أصدقائه إلى عدم ترك الجهاد والمقاومة.

وقال:" لا تتركوا الجهاد فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وتشبثوا بسلاحكم ففيه تكون العزة والغلبة ولا تتخلفوا عن الجهاد في أي حال من الأحوال ولا تتراجعوا أمام عدوكم بل تقدموا في ساحات الجهاد والنزال، ولا يضركم كيد الكائدين ولا كلام المنافقين فالجهاد يحقق النصر والشهادة للمؤمنين".


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#حاجز الجلمة #أحمد عابد #الشهيد #وصية #السلاح #المقاومة

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