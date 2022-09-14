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"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

الخميس 15 سبتمبر 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية



وكالات / سما/

 عرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على العاهل الأردني عبد الله الثاني استلام الضفة الغربية وذلك خلال فترة رئاسته، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

شعرت أن قلبي سيتوقف" قال ملك الأردن لصديق أمريكي، وفقًا لكتاب "The Divider: Trump in the White House 2017-2021": - وهو كتاب جديد لمراسل نيويورك تايمز في البيت الأبيض بيتر بيكر وسوزان جلاسر من النيويوركر حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست.

الكتاب المقرر صدوره في 20 أيلول/ سبتمبر، يعرض تفاصيل رئاسة ترامب غير التقليدية وتجاهله الواضح لمعايير منصبه السياسية.

يتطرق الكتاب لعدة موضوعات ابتداء من تعامل ترامب مع جائحة Covid-19 إلى احتمال الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، وتضمن الكتاب أيضًا حدثًا وقع في كانون الأول/ يناير 2018، عندما اتصل ترامب فجأة بالملك عبد الله الثاني ليعرض عليه "صفقة كبيرة": أن يفرض ولايته على الضفة الغربية.

يُزعم أن الملك عبد الله الثاني قال بعد سماعه العرض الذي قدمه ترامب: "لم أستطع التنفس". "ملت بصدري إلى الأمام وحبست أنفاسي".

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