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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الخميس 15 سبتمبر 2022 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين



جنين/سما/

استشهد فتى، وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب اقتحام بلدة كفردان غرب محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، عن استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر دان، غرب جنين.

وقال بكر: أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عباد، وهو أبن عم أحد الشهيدين.

هذا ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الاعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت الأسير المحرر أيسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما انه أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.

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