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مفاجآت عن بطاريات هواتف آيفون 14

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجآت عن بطاريات هواتف آيفون 14



وكالات / سما /

قدمت أبل سلسلة iPhone 14 بشكل رسمي الأسبوع الماضي دون أن تكشف عن تفاصيل دقيقة حول سعة البطارية في هذه الإصدارات، وفي أحدث التقارير التي نشرت عبر Macrumors كُشِف عن سعة البطارية في كافة الإصدارات.

فقد تضمنت سلسلة iPhone 14 الجديدة من أبل كلاً من الإصدار الرئيسي مع iPhone 14 Plus، وiPhone 14 Pro وأيضاً هاتف iPhone 14 Pro Max.

معلومات قادمة من الصين

وقدم موقع Macrumors تفاصيل حول سعة البطارية في هذه الإصدارات، والتي ترتكز على معلومات جاءت من الصين والتي أوضحت التالي:

هاتف iPhone 14 يضم بطارية بقدرة 3279 mAh

هاتف iPhone 14 Plus يضم بطارية بقدرة 4325 mAh

هاتف iPhone 14 Pro يضم بطارية بقدرة 3200 mAh

هاتف iPhone 14 Pro Max يضم بطارية بقدرة 4323 mAh.

أكبر سعة للبطارية

هذه التفاصيل تؤكد أن هاتف iPhone 14 Plus يأتي بأكبر سعة للبطارية قدمت في هواتف الآيفون حتى الآن، ومن ثم يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max الذي يتضمن أيضاً بطارية بسعة كبيرة.

كذلك تشير التوقعات إلى أن السعة الكبيرة للبطارية في هذه الإصدارات يعود لتقنية ProMotion في الشاشة، مع معدل التحديث المتغير من 10Hz إلى 120Hz.

يذكر أن أبل قد بدأت في تلقي طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 14 في 9 من سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يتوفر إصدار Plus في الأسواق بدءاً من 7 من أكتوبر.

#هواتف #آيفون 14 #بطاريات

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