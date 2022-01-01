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"إسرائيل" تسجل 246 إصابة بجدري القردة

الإثنين 12 سبتمبر 2022 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسجل 246 إصابة بجدري القردة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت حتى تاريخ اليوم 246 إصابة بجدري القردة في البلاد، وأنه تم تطعيم أكثر من 3300 فرد ضد هذا المرض حتى الآن.

يشار إلى أن جدري القرد مرض فيروسي معد نادر قد ينتقل بين البشر وعادة ما يكون خفيف الوطأة، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة.

وقد يعاني البعض من أعراض أولية، تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإعياء.

ومن مضاعفات المرض الطفح الجلدي، وهو غالبا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويتم الكشف عن معظم الإصابات بهذا المرض في أوروبا، وخاصة بين المثليين من الرجال.

#اسرائيل #جدري القردة

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