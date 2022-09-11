  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

الإثنين 12 سبتمبر 2022 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين



رام الله / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين خلال اقتحامها لمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين بأعداد كبيرة من الآليات واعتقلت خمسة مواطنين بينهم ثلاثة اشقاء، وهم: مصطفى اكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

وأفادت المصادر بأن المدينة شهدت اشتباكات مسلحة استمرت لساعات، خلال تصدي عناصر المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء المدينة.

وتشهد مدينة جنين عمليات اقتحام شبه يومية، تقابل بتصدي المقاومين والمواطنين.

وكانت مدينة جنين قد شيعت يوم امس الأحد جثمان الشهيد حمد أبو جلدة الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.

الأكثر قراءة اليوم

إعلان هام من المواصلات بغزة للمواطنين

مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

كوخافي يهدد "حزب الله"..

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

شاهد: الملك تشارلز الثالث يستشيط غضبا بسبب محبرة

"حزب الله" يكشف موقفه من ترسيم الحدود مع "إسرائيل"

"روح صهيونية" تتفكك: شاكيد تفض التحالف مع هندل

الأخبار الرئيسية

e73ba160-9d66-4bbc-8ed7-3270a849f559

إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..

كوخافي يهدد "حزب الله"..

مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

photo_2022-09-11_15-37-26

رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"

"إسرائيل" توجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية