إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

رام الله / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين خلال اقتحامها لمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين بأعداد كبيرة من الآليات واعتقلت خمسة مواطنين بينهم ثلاثة اشقاء، وهم: مصطفى اكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

وأفادت المصادر بأن المدينة شهدت اشتباكات مسلحة استمرت لساعات، خلال تصدي عناصر المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء المدينة.

وتشهد مدينة جنين عمليات اقتحام شبه يومية، تقابل بتصدي المقاومين والمواطنين.

وكانت مدينة جنين قد شيعت يوم امس الأحد جثمان الشهيد حمد أبو جلدة الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.