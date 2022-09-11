كوخافي يهدد "حزب الله"..

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، "حزب الله" اللبناني باختطاف لبنان، مؤكدا أن الصواريخ الإسرائيلية والقذائف المضادة للدبابات تغطي جنوب لبنان".



ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن كوخافي، قوله إن "لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة إسرائيل أو مواطنيها"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي".



وهدد بـ "مبادرة استباقية" في لبنان أو أي ساحة لمنع أي هجمات"، مؤكدا أن "قيام "حزب الله" بالتحكم في لبنان ومصيره سيجعله يدفع ثمنا مضاعفا، أمنياً واقتصادياً".



وتابع قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يبادر ويهاجم الأسلحة التي تهدد إسرائيل في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط، والجيش الإسرائيلي بادر بإسقاط الطائرات دون طيار التي حاول حزب الله استخدامها مؤخرا"، حسب قوله.

وذكرت صحيفة عبرية، أمس الجمعة، أن حزب الله اللبناني قد يعبر الحدود الإسرائيلية في أي معركة قادمة أمام الجيش الإسرائيلي.



ونشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في القناة الـ 12 العبرية، أوضح من خلاله أن بإمكان "حزب الله" اجتياز الحدود مع إسرائيل وبأعداد كبيرة خلال المعركة المقبلة بينه وبين الجيش الإسرائيلي.



من جانبه، قال القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة.



وطبقا للجنرال أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.