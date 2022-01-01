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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين



جنين/سما/

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين قبل أيام.

وبحسب مصادر طبية، فقد أُعلن عن استشهاد  الشاب حمد مصطفى أبو جلدة "24 عاماً"، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين، لافتةً إلى أنّه مكث في مشفى جنين الحكومي عدة أيام، حتى تم الإعلان عن استشهاده.

وأُعلن الإضراب الشامل في محافظة جنين حدادًا على روح الشهيد حمد أبو جلدة.

وكان الشهيد الشاب حمد أبو جلدة، أحد المشاركين في مواجهة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين قبل أيام، حيث أصيب بجراحٍ خطيرة، حتى تم الإعلان عن استشهاده مساء اليوم.

#جنين #استشهاد شاب #حمد مصطفى أبو جلدة #شهيد جنين

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