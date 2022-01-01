  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة في أم الفحم

السبت 10 سبتمبر 2022 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة في أم الفحم



أم الفحم/سما/

تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، السبت، على مدخل المدينة احتجاجا على تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وتواطؤها مع عصابات الإجرام.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم والحراك الفحماوي الموّحد، ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في أعقاب جريمة قتل الزميل، الصحافي نضال إغبارية، مطلع الأسبوع الجاري.


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بجرائم القتل وأخرى بتقاعس الشرطة في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.

ونظمت في الأيام الأخيرة مظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة بالإضافة إلى صلاة جمعة احتجاجية أمس في الملعب البلدي.

ومما يذكر أن الزميل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما)، قتل في جريمة إطلاق نار قرب منزله في حي الكينا بأم الفحم، فيما لم توفر له الشرطة الحماية إزاء الشكاوى التي قدمها في أعقاب التهديدات التي تلقاها، كما لم يبلغ حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.

وفي دبورية، نظمت مساء اليوم مظاهرة احتجاجية إثر مقتل الشاب يوسف حلمي يوسف من جراء تعرضه لإطلاق نار، كما من المقرر أن تنظم مظاهرة احتجاجية أخرى في المزرعة يوم غد، الأحد، إثر مقتل الشاب يزن عوض بجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.

#جرائم الداخل المحتل #ام الفحم

الأكثر قراءة اليوم

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشعرون بالغضب من كوخافي.. تفاصيل جديدة عن تسلل شاب لتنفيذ عملية في تل أبيب

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

"إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الأردن

الأخبار الرئيسية

جهود فلسطينية وأممية لتحقيق "الأمنية الأخيرة" للأسير ناصر أبو حميد

صحيفة: عناصر "جاذبة" للأردن في خطاب حماس الأخير

هل تأثر الرئيس عباس بالضغط الذي تمارسه "إسرائيل" عليه لمحاربة المقاومة ؟

0812b1a007d823496d2a43c73c14a2a9

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية