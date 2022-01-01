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بولندا تسعى لإشراك "إسرائيل" في مفاوضة برلين بشأن التعويضات

السبت 10 سبتمبر 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تسعى لإشراك "إسرائيل" في مفاوضة برلين بشأن التعويضات



وكالات

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، أن بولندا تسعى لإشراك إسرائيل في التفاوض مع برلين حول دفعها تعويضات لوارسو عن خسائر الغزو الألماني لبولندا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية : "نريد إجراء محادثات في برلين، ودعوة ممثلين عن إسرائيل، ففي نهاية المطاف، كان نصف الضحايا البولنديين من أصل يهودي".

ولم يستبعد مورافيتسكي إمكانية لجوء بولندا لاحقا إلى المحاكم الدولية.

في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها طلبت 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، صرحت الحكومة الألمانية مرارا وتكرارا أنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا، إذ ترى السلطات في برلين أنها دفعت بالفعل تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للشك في رفض بولندا للتعويضات في عام 1953.

#بولندا #اسرائيل #ألمانيا

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