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فيديو.. اصابة 7 جنود اسرائيليين جراء استهداف برج عسكري في بيت امر

السبت 10 سبتمبر 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اصابة 7 جنود اسرائيليين جراء استهداف برج عسكري في بيت امر



الخليل / سما /

افادت مصادر عبرية بان 7 من جنود الاحتلال، اصيبوا جراء استهدافه برج عسكري في بيت امر شمالي الخليل.

واضافت مصادر محلية بان الشبان استهدفوا البرج بعدد كبير من الزجاجات الحارقة وعبوات مصنوعة محليا ما ادى الى اشتعال النيران فيه.

واظهرت مقاطع فيديو بان سيارات الاسعاف الاسرائيلية توافدت للمكان .

#بيت امر

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