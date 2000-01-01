  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر وغير مسبوق

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

الجمعة 09 سبتمبر 2022 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة



القدس المحلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية،مساء اليوم الجمعة، عن مقدّم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر، وأن "إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة"، وتواجه "مجموعات مسلّحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات".

وقال المقدم احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الون أبيتار، لـ"القناة الـ13" الإسرائيلية، إنه "كي نتخذ الإجراءات الصحيحة، يجب أن نشرح الوضع الذي نعيشه الآن.

يبدو أنه منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2007، حتى اليوم، لم نشهد مثل هذه الأيام، من حيث تفجر الوضع على الأرض".

وأضاف أبيتار: "شهدنا موجة عمليات في عامي 2016 و2017، وعمليات السكاكين، لكن ما يحدث اليوم شيء آخر. نحن نشهد ظاهرة مقلقة، ونرى ميليشيات مسلحة ومجموعات صغيرة تحمل سلاحا نارياً، وتريد أن تنفذ عمليات إطلاق نار. هذه ليست مواجهة مع إلقاء زجاجة حارقة، أو عملية طعن بسكين".

وتابع: "نحن نتحدث عن استعداد فلسطيني مفرط وغير مخطَّط وغير موجَّه من جانب قيادات ومنظمات. إسرائيل في ورطة، والانتخابات تؤثّر، والوضع السياسي في إسرائيل يؤثّر".

وقبل أيام، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر تتباين عن انتفاضتي الثمانينيات وعام 2000، وتتميّز بكثرة العنف ضد الجيش".

وقال حيزي سيمانتوف، معلق الشؤون العربية في "القناة الـ13" إن "ما يحدث في شمالي الضفة الغربية في محافظتي نابلس وجنين هو نمط تحول إلى واقع، وهذا النمط هو عبارة مجموعات مسلحة تنفذ عمليات إطلاق نار على إسرائيليين، والمجموعة عبارة عن اثنين أو ثلاثة، يأخذون السلاح ويخططون تنفيذَ عملية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطّلع على الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ورئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، أن الأميركيين قلقون جداً مما يحدث في الضفة الغربية، ويخشون حدوث تصعيد.

#فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر

قناة عبرية: منذ متى السلطة مسؤولة عن أمن مواطني "إسرائيل" وجنودها؟

انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشعرون بالغضب من كوخافي.. تفاصيل جديدة عن تسلل شاب لتنفيذ عملية في تل أبيب

قناة عبرية: "إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

b634a8b43ff08cbe8a6466f42a6a9f06

قناة عبرية: منذ متى السلطة مسؤولة عن أمن مواطني "إسرائيل" وجنودها؟

نتنياهو-بن-غفير-سموتيريتش-بن-آري-لافتة1-1-730x438

وفق "حملة تنويم".. هل يحقق نتنياهو 61 مقعداً بثلاثية "بن غفير والعرب والديمقراطية" ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية