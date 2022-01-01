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إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في سنجل

الجمعة 09 سبتمبر 2022 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في سنجل



رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، واعتقل آخر، لدى مهاجمة المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله .

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء، وحطموا 6 مركبات، بحماية من قوات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين في منطقة الرفيد شمال سنجل المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد والقدم، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاثة مواطنين بالاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب تامر شاهر فقهاء خلال المواجهات.

وجرّفت آليات تابعة للمستوطنين قبل أسبوع، مساحات من أراضي منطقة الرفيد تقدر بـ6 دونمات بغية الاستيلاء عليها لإقامة حزام استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي المنطقة.

وقالت المصادر، إن المواطنين قاموا بخلع بعض المنشآت التي نصبها المستوطنون في محيط البؤرة الاستيطانية الرعوية التي أقاموها مؤخرا، ويتواجدون فيها بشكل يومي ويطردون المزارعين منها.

ويوم أمس، أصيب مواطن بالرصاص الحي في يده، و5 آخرون برضوض وكسور، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية ، بأن نحو 20 مستوطنا ملثمين ومسلحين، وبحماية من جيش الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي واعتدوا بالضرب على عدد من أهالي البلدة الذين حاولوا التوجه إلى أراضيهم في منطقة الرفيد لزراعتها بأشجار الزيتون، ردا على قيام المستوطنين بجرفها للاستيلاء عليها قبل أيام.

#سنجل #رام الله #اصابات

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