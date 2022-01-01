ماذا أبلغ رئيس "الشاباك" مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟

القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب عن فحوى اللقاءات التي عقدتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وبحسب المراسل الإسرائيلي الموثوق باراك رافيد، فإن رئيس "الشاباك" رونين بار، قال خلال اللقاء مع ليف منذ أيام، إن الشاباك يدعم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية ويعمل على دفعها إلى الأمام، لكن بسبب أن فترة الانتخابات في "إسرائيل" حساسة للغاية، فإن ذلك يجعل من الصعب اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

ونقل رافيد عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة، أن رئيس "الشاباك" أبدى قلقه الشديد بشأن حالة السلطة الفلسطينية وقدرتها الأمنية على العمل.

وقدم بار، معطيات تتعلق بعدد الهجمات الفلسطينية التي نفذت في الأشهر الأخير مقارنةً بالعام الماضي، وقال: إن "إسرائيل لا تريد دخول المدن الفلسطينية ولكنها تفعل ذلك بسبب عدم وجود حل آخر".

وأضاف بار في حديثه للمسؤولة الأميركية: "الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو".

كما التقت ليف مع منسق العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، والذي قدم لها "صورة قاتمة" للوضع في الضفة الغربية. كما ذكر رافيد.

وقال عليان للمسؤولة الأميركية، إنه يبذل كل ما في وسعه لتحقيق الاستقرار في الموقف لكنه أكد أنه يخشى ألا يكون ذلك كافيا "لوقف كرة الثلج".

وأشار إلى الإجراءات المدنية والاقتصادية الإضافية التي يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار، لكنها تخضع لسلطة المستوى السياسي وليست تحت سلطته.

ورفض مكتب رئيس "الشاباك" ومكتب منسق العمليات الحكومة الأخيرة، ووزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما ورد في التقرير.

"صحيفة القدس"