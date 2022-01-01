  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار

الخميس 08 سبتمبر 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار



رام الله / سما /

ذكر موقع أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت حكومة الاحتلال على اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية، والتي يقول المسؤولون إنها تضعف بشكل متزايد وتفقد سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي. أن بربرا ليف وكيلة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في "إسرائيل" أكدت أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار وأن "الكرة في ملعب إسرائيل" عندما يتعلق الأمر بتقويتها وتثبيتها، بحسب المصادر الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن المسؤولين في تل أبيب يتفقون مع التقييم الأميركي "القاتم".

ومن المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد اجتماعًا غدًا الخميس لتقييم الوضع في الضفة الغربية ومناقشة الإجراءات الممكنة للتعامل معه.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: "الأسد كان حكيما"

المالية بغزة تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر أغسطس

الدولار يواصل صعوده مقابل الشيكل كم بلغ سعر صرفه ؟

مركز أبحاث الأمن القومي: "إسرائيل" تقترب بخطوات كبيرة جداً نحو "معضلة استراتيجية"

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب قرب رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس وجنين

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

6318bd7c4c59b72bb733f037

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

لبيد وغانتس يردان على تصريحات واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

Screenshot_44

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

الاتصالات الفلسطينية