موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار

رام الله / سما /

ذكر موقع أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت حكومة الاحتلال على اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية، والتي يقول المسؤولون إنها تضعف بشكل متزايد وتفقد سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي. أن بربرا ليف وكيلة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في "إسرائيل" أكدت أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار وأن "الكرة في ملعب إسرائيل" عندما يتعلق الأمر بتقويتها وتثبيتها، بحسب المصادر الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن المسؤولين في تل أبيب يتفقون مع التقييم الأميركي "القاتم".

ومن المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد اجتماعًا غدًا الخميس لتقييم الوضع في الضفة الغربية ومناقشة الإجراءات الممكنة للتعامل معه.