قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

القدس المحتلة/سما/

قبل حوالي شهرين من صافرة الافتتاح، تجرى اتصالات مباشرة بين إسرائيل وقطر لتزويد الإسرائيليين بالمساعدة القنصلية خلال كأس العالم، كما طلبت الدوحة من تل أبيب السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور المونديال، بحسب إعلام عبري رسمي.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين زاروا قطر مؤخرا لإجراء محادثات في هذا الأمر قبل البطولة.



ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل ترغب في إقامة "مكتب مصالح" لتقديم المساعدة لمواطنيها خلال المونديال، لكنهم في قطر يتعاملون "ببرود" مع الأمر.

وأضافت: "لا تزال المحادثات حول هذه القضية جارية - ولم تتوصل بعد إلى حل".

وتابعت القناة: "ترى قطر في كأس العالم فرصة لتعزيز نفسها في المنطقة والعمل، من بين أمور أخرى، على الدفع نحو حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وسيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضا من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص، وفق القناة.



في يونيو/ حزيران الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.



وفقا لقواعد الفيفا، كان القطريون ملزمون بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، على ما نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية.