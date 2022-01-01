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غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس السلطة الفلسطينية، إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال الأسرائيلي هناك.


وطالب غانتس في تصريح من مقر المخابرات العسكرية السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده"، مشيرا إلى أن "السلاح في الشوارع وغياب الحكم يضران أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها".

وأضاف: "لقد نقلت هذه الرسالة مرة أخرى اليوم لقيادة السلطة الفلسطينية"، مشددا على "أننا لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة".

وأكد "أننا سنلاحقهم ونوقفهم في القرى والمدن والطرق وحيثما يكون ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، سنواصل تقوية العناصر المعتدلة والسماح للأغلبية غير المتورطة في الإرهاب بالحصول على رزق جيد وروتين يومي".

وتصاعدت عمليات المقاومة التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة بشكل ملحوظ مؤخرا، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

#بيني غانتس #السلطة الفلسطينية

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