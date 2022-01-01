الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويقتحم اليامون وفقوعة

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من مدينة جنين، وداهمت منزلين في اليامون.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنان ناصر صلاح، أثناء مروره عن حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

يذكر أن المعتقل صلاح شقيق الشهيدين يوسف وسعد صلاح، وله شقيق ثالث "أسامة" في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الإحتلال بلدة اليامون، وداهمت منزلي المواطنين أحمد ناجح ابو الحسن، وجبريل علي قبالة، وفتشتهما وحطمت محتوياتهما. كما تعمدت الحاق أضرار جسيمة بمركبة تعود للمواطن عمر فريحات عقب صدمها بآلية عسكرية.

وأعاقت قوات الاحتلال تنقل المواطنين في بلدة رمانة، بعد ان نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة شمال شرق جنين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي مدينة جنين، هدمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام المقامة في ميدان عميد الأسرى مقابل مسجد جنين الكبير، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.