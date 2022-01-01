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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة



رام الله / سما /

 استشهد الشاب يونس غسان التايه (21 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب التايه أصيب برصاصة مباشرة في القلب.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن الشاب أصيب بجروح حرجة وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق لقنابل الغاز، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان، وتلك القوات.

واعتقلت تلك القوات الشاب عدي التايه بعد اقتحام منزله.

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