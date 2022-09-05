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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 14 مواطنًا، منهم 8 من الخليل.

واعتقل في الخليل، المحرر هاشم أبو تركي، والمحرر يوسف أبو حسين، والمحرر عبد الكريم أبو رموز، والمحرر يعقوب الزعارير، ومحمد الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، محمد أبو سنينة، محمد الرجبي.

وفي نابلس، اعتقل مجاهد ضراغمة، وموسى إسماعيل عويسة، من اللبن الشرقية جنوب المحافظة.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب قسام وليد عبد ربه من حي أم الشرايط في البيرة.

وفي بيت لحم، اعتقل الشقيقان، خليل، ونبيل صالح عبيات.

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