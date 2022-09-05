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مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد



القدس المحتلة / سما /

قتلت منار الهواري (34 عاما) وابنتها خضرة الهواري (14 عاما) في جريمة إطلاق نار أسفرت أيضا عن إصابة ابنتها الأخرى (14 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في مدينة اللد، مساء الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة وقعت خلال تواجد امرأة وابنتيها التوأم داخل سيارة بجانب المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق النار عليهن ثم لاذ بالفرار من المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:39، حول عدة إصابات في جريمة إطلاق نار باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاث إصابات بينها امرأة بحالة حرجة وقد خضعت لعمليات إنعاش، وفتاة بحالة خطيرة وأخرى عانت جروحا متوسطة".

الضحيتان منار وابنتها خضرة الهواري

وقال المضمد ماهر الشمالي، إنه "مع وصولنا إلى مكان الجريمة رأينا 3 مصابات بينهن اثنتان بحالة حرجة وهما فاقدتا الوعي، وعلى الفور قدمنا لهما عمليات الإنعاش في المكان، بالإضافة إلى فتاة عانت جروحا متوسطة".

وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة الأم وإحدى ابنتيها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

من مكان الجريمة (تصوير نجمة داود الحمراء)

وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي مدينة الطيبة، أصيب شخص بجروح من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

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