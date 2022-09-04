استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

رام الله / سما /

استشهد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عامًا)، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وكان الشاب زكارنة قد أصيب بعيار ناري في الرأس وآخر في القدم اليمنى، وثالثة في الفخذ الأيسر، وحروق، ونقل إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان ، أن وحدات خاصة اقتحمت قباطية باستخدام "باص كبير"، واقتحمت مخبز الجذور واختطفت من داخله الشاب عيد مناصرة، وسط اشتباكات ومواجهات أدت لإصابة الشاب زكارنة.

وأصيب في المواجهات الشاب محمود رياض زكارنة بعيار ناري في القدم اليسرى.

وحاصرت تلك القوات منزلًا في بلدة قباطية وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة جنين، محمد نصيف غوادرة، وأمين السعدي، وأنور سباعنة، وعدي مناصرة، ونورس غوادرة.