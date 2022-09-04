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اعتقالات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين واصابة مواطن بجراح خطيرة بالضفة

الإثنين 05 سبتمبر 2022 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين واصابة مواطن بجراح خطيرة بالضفة



رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين اخدهم بجراح خطيرة، واعتقل أكثر من 15 مواطناً، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الإثنين، عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال قياديين بحركة حماس، وناشطا في الجبهة الشعبية خلال اقتحامها عدة أحياء بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال حي الطيرة جنوبي رام الله واعتقلت الناشط في الجبهة الشعبية الأسير المحرر رامي فضايل من منزله.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في الحي دون وقوع إصابات.

وفي نابلس، أصيب شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العين غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين، وأصيب شابان جراء تعرضهما للدهس بجيب عسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب كريم شاهين بعد مداهمة منزله بالمخيم وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وأصيب مواطن في جنين بجراح وصفت بالخطيرة، واعتقل عدد آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة قباطية وسط اشتباكات عنيفة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد نصيف غوادرة، وأمين السعدي، وأنور نضال سباعنة، وعدي مناصرة، ونورس غوادرة.

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