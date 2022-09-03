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إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

الأحد 04 سبتمبر 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي



وكالات

 أعلن جهاز الأمن الإيراني، تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وقالت دائرة الامن بمحافظة مازندران، في بيان، إنه “تم ضبط 12 عنصراً من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة”.

واضاف انه “تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران”.

وفي مطلع شهر آب الماضي، قالت وزارة الأمن الإيرانية إن عناصرها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينهم أعضاء من أتباع الفرقة البهائية في إيران.

وذكرت أن "وثائق استخباراتية موثوقة كشفت أن المركز الرئيسي في إسرائيل، قد أبلغ الشبكة الإيرانية إستراتيجية إعادة تنظيم الطائفة البهائية في إيران تحت عنوان خطة "خط الدعاية العدوانية"، وأوكلتها مهمة جمع معلومات بأهداف خاصة".

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