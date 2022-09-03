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قناة عبرية: جيش الاحتلال سيستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الليلة

السبت 03 سبتمبر 2022 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: جيش الاحتلال سيستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الليلة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي سيستأنف الليلة عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.

وأشارت القناة 13 العبرية الى أن العمليات ستكون كبيرة ومهمة جدًا.

ووفق القناة "يقدر الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد الصيف وقبل الأعياد بقليل ان يكون هناك تدهور أمني وبداية تصعيد جديد في الضفة الغربية، وذلك بعد خمس هجمات في أسبوع واحد كان آخرها هجوم طعن في الخليل أمس الجمعة، عندما أصيب مقاتل يبلغ من العمر 19 عامًا بجروح متوسطة في بيت عنون بالقرب من كريات أربع.

أضافت القناة 13 "علاوة على ذلك، يقول ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم ينوون استئناف العمليات في المناطق، وبحسبهم، "يجب وقف الهجمات في نابلس هذا اذ كنا لا نريد تلقي هجوم في تل أبيب أو بني براك أو إلعاد فنحن بحاجة إلى دخول نابلس وجنين، لذلك من المتوقع أن نشهد على المدى القريب تعميق نشاط الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية".

وبحسب القناة "مستشار كبير في الإدارة الأمريكية وصل إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، حيث أعرب في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين عن مخاوفه من حدوث تدهور أمني في الأشهر المقبلة في مناطق الضفة الغربية.

#جيش الاحتلال الاسرائليي

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