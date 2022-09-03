رسالة مهمة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"

غزة/سما/

وجه وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، مساء السبت، رسالة مهمة إلى شرائح المجتمع كافة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل".

وكتب الغصين، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، رسالة بعنوان: "بخصوص ملف تصاريح العمل في الداخل".

وقال: "إلى كل الأحباب، الأصدقاء، الجيران، الأقارب، الزملاء، المسؤولين، نواب التشريعي، الفصائل، الحالات الإنسانية، الفقراء، المحتاجين، كل من يستحق ومن لا يستحق.. اعذروني".

وأضاف بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"، "لا يمكن أن أقوم بتقديم اسم واحد لأي سبب كان مع تفهمي لكل سبب من أسباب حديثكم بخصوص كل اسم وشخص وحالة؛ فكل شعبنا حالات إنسانية وكلهم محتاجون". وتابع "عملنا عبر أنظمة ومعايير (بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل") ولن أسمح باختراقها لا أنا ولا أي موظف من زملائي في وزارة العمل".

وأكد عدم وجود تدخل بشري في ملف تصاريح العمل في "إسرائيل"، مضيفًا "كله عمل على برنامج إلكتروني". وأشار إلى أنه "مهما كانت صعوبة الحالة التي تتكلم عنها معنا فهناك أمثالها بل ويفوقها الكثير.. ولعدم ظلم أحد لم ولن أتجاوب مع أحد".

وختم رسالته بالقول: "سامحوني جدا جدا، ولكني رجل أخشى الله وأبتغي رضاه في خدمة شعبي، وأنتظر اليوم الذي يعافيني الله من هذه الأمانة الثقيلة جدا"